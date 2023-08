Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt in Ehingen: Das ist bislang bekannt

In Ehingen kam es zu einem Tötungsdelikt und einer Festnahme. Die genauen Hintergründe sind aber noch unklar. Was bislang bekannt ist.

In Ehingen im Alb-Donau-Kreis ist am späten Donnerstagabend jemand getötet worden. Eine tatverdächtige Person sei festgenommen worden. Das bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage unserer Redaktion. Zunächst hatte darüber die Südwest Presse berichtet.

Der Polizei gemeldet wurde der Fall am späten Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Die tatverdächtige Person sei vor Ort festgenommen worden, es habe keine größere Fahndung stattgefunden, so der Polizeisprecher.

Nähere Angaben zum Tötungsdelikt macht er am Freitagvormittag nicht. Auch nicht zu den betroffenden Personen. Weder Geschlecht noch Alter werden genannt. Der Sprecher verweist auf die Staatsanwaltschaft, die bei Fällen, wo es um Haftsachen geht, die Auskunftshoheit habe. Dort war ein Sprecher zunächst nicht zu erreichen. Es soll am späten Freitagnachmittag eine Pressemitteilung in der Sache folgen. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.