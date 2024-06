Schlechte Zustände in Rinder-Betrieb: Tiere beschlagnahmt, Haltung aufgelöst

Die Mängel in dem Betrieb sind schon länger bekannt. Weil keine Aussicht auf Besserung erkennbar ist, zieht das Veterinäramt des Alb-Donau-Kreises die Reißleine.

Aufgrund schlechter Zustände vor Ort hat das Veterinäramt des Alb-Donau-Kreises in einem Ehinger Betrieb am Donnerstag elf Rinder beschlagnahmt. Dem verantwortlichen Landwirt wurde zudem ein Haltungsverbot auferlegt, wie das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises am Freitag mitteilt.

Der Betrieb sei dem Veterinäramt schon längere Zeit durch Mängel im Hinblick auf die artgerechte Haltung der Tiere sowie Unzulänglichkeiten in der Betriebsführung bekannt und sei engmaschig kontrolliert worden, heißt es in der Mitteilung. Die Behörden hätten daher bereits im Jahr 2022 die Anzahl der Tiere um mehr als die Hälfte reduzieren lassen. Trotz der Bestandsreduzierung und der regelmäßigen Kontrollen durch das Veterinäramt hätten sich die Zustände aber wieder zunehmend verschlechtert. Weil eine tierschutz- sowie tierseuchenrechtlich konforme Haltung nicht mehr sichergestellt gewesen sei, sei nun die endgültig Auflösung der Rinderhaltung beschlossen und die Tiere beschlagnahmt worden.

Dieses Foto zeigt die schlechten Zustände in der Rinderhaltung in Ehingen. Foto: Landratsamt Alb-Donau-Kreis

"Dem Landwirt wurde ein dauerhaftes Rinderhaltungsverbot auferlegt, da keine Aussicht auf Besserung erkennbar ist", heißt es weiter. In einer mehrstündigen gemeinsamen Aktion von Veterinäramt und weiteren Behörden sowie eines Viehhändlers seien die elf Rinder sicher verladen worden. Die Tiere sollen nun weiter vermarktet werden. (AZ)