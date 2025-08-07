Ein Nieser führt zum Autounfall: Junge Frau wird über die Fahrbahn geschleudert

Eine 23-Jährige schleuderte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit ihrem Audi quer über die Fahrbahn der B30. Ein Nieser soll dafür verantwortlich gewesen sein, dass sie rechts von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über ihr Auto verlor.

Kurz nach Mitternacht fuhr die Frau auf der B30 in Richtung Ulm. Da sie niesen musste, verlor sie bei Laupheim die Kontrolle über ihren Audi. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Anschließend schleuderte sie quer über die Fahrbahn und prallte gegen die linken Schutzplanken, bevor sie quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Durch den Unfall erlitt die 23-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der Schaden an dem total beschädigten Audi wird auf 30.000 Euro geschätzt. (AZ)