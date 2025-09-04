Einbrecher schläft vor Seehütte – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Eine Seehütte im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen ist in der Nacht zum Dienstag aufgebrochen worden. Als der Besitzer am Nachmittag vorbeikam, fand er den Einbrecher schlafend in einem Stuhl vor der Hütte vor. Der Besitzer entfernte sich kurz, um die Polizei zu verständigen. Diese Gelegenheit nutzte der Tatverdächtige und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief erfolgreich. Der 35-jährige Mann konnte in einem Nachbargrundstück angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.

Gegen den mutmaßlichen Einbrecher wird Haftbefehl erlassen

Die Beute war laut Polizei gering. An der Hütte entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall eingeleitet. Eine Ermittlungsrichterin erließ einen Haftbefehl. Der Mann wurde daher ins Gefängnis gebracht. (AZ)