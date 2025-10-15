Eine Surfwelle für Ulm: Das Projekt im Blaupark wird konkreter

Der Wunsch ist schon lange da, jetzt wird die Hoffnung größer: Der Verein Ulm Surfing kämpft seit Jahren für eine stehende Surfwelle in der Blau. Jetzt haben die Vorsitzenden vor Ort bekannt gegeben: Laut Berechnungen von Experten ist das Projekt am Wunschort im Ulmer Blaupark möglich. Unterstützung gibt es mittlerweile auch aus dem Ulmer Gemeinderat. Doch es sind noch einige Hürden zu nehmen, bis der Wunsch Wirklichkeit wird.

Seit sechs Jahren gibt es den Verein, dem mittlerweile 100 Mitglieder angehören. Egal, ob Professor, Lehrer oder Industriefachkraft: Alle lieben das Surfen. Doch das Meer ist nicht gerade um die Ecke. Und so fahren die Ulmer Surfer bisher entweder zur Eisbachwelle in München oder aber an die Iller bei Wiblingen. Doch das ist lediglich eine Ersatzlösung: Denn in der Iller wird nur mithilfe eines Bungee-Seils auf dem Wasser Schwung geholt. „Man wird nur einen kurzen Moment gezogen“, erklärt Roman Pfeifle, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins.

Das Wehr im Ulmer Blaupark muss ohnehin erneuert werden

Um zu schauen, wo in Ulm eine künstliche Welle entstehen könnte, habe man „so ziemlich jedes Gewässer abgesucht“, sagt der Vereinsvorsitzende Moritz Reulein. Es stellte sich heraus: Der Platz am Wehr in der Weststadt, an dem sich die Blau teilt, sei ideal. Stimmt die Wassermenge, kann man an einzelnen Tagen bereits jetzt an dieser Stelle surfen. Nicht nur Wassermenge und Gefälle seien hier gut. Auch die Gegend drumherum – viel Grün, im Hintergrund urbanes Feeling mit Schornsteinen – ist passend. Hinzu kommt: Das alte Wehr muss ohnehin erneuert werden. Es wird an der Stelle also sowieso zu einer Umgestaltung kommen.

Eine Firma, die auf Wellenbau spezialisiert ist, hat mittlerweile eine Machbarkeitsstudie erstellt, mit dem Ergebnis: Eine stehende Welle ist an dieser Stelle im Blaupark tatsächlich möglich. 300 Tage im Jahr könnte man hier surfen, sagt Reulein. Direkt vor Ort verkündete er diese gute Nachricht vor Vereinsmitgliedern und Gästen und erntete Applaus und Jubel.

An diesem Wehr, das erneuert werden muss, soll die Ulmer Surfwelle realisiert werden. Foto: Dominik Prandl

Doch es waren auch Vertreter vor Ort, die für den Naturschutz sprachen. Sie hatten leider nicht so gute Nachrichten im Gepäck: So lebt hier etwa das Teichhuhn, dessen Bestand an der Ulmer Blau immer weiter abnimmt und von dem es vor Ort nur noch ein Paar gibt, erklärte der Ulmer Naturschutzbeauftragte Günther Krämer. Es stehe auf der Roten Liste bedrohter Tiere. Juristisch noch schwerer ins Gewicht fallen dürfte das Vorhandensein eines anderen Vogels: Die Wasseramsel brüte direkt in der Nähe des Wehres. Schon jetzt hätten es die Vögel schwer an der Blau, weil sie von Hunden und Radfahrern gestört werden, sagt Krämer. Am Wehr hätten sie einen großen, grünen Bereich als Lebensraum. Der Menschenauflauf durch die Surfwelle könnte sie beeinträchtigen, so seine Sorge. Er sprach von einem „Arten-Hotspot“ vor Ort und warf die Frage auf, ob es nicht bessere, erschlossene Flächen an der Blau gibt.

Derweil waren Gemeinderatsmitglieder unterschiedlicher Fraktionen in den Blaupark gekommen, die das Vorhaben unterstützen. Die Grünen-Fraktion hat schon vor einiger Zeit einen Antrag für die Surfwelle gestellt. „Wir finden, das ist ein ökologischer, ein emissionsarmer Sport“, erklärte Stadtrat Ulrich Metzger, der anregte, das Jugendhaus nebenan einzubinden.

In Salzburg gibt es bereits eine Surfwelle, die den Ulmer Plänen nahekommt

„Es soll ein lebhafter Ort werden“, versprach Reulein. Die Finanzierung des Projekts soll vor allem auf vier Säulen fußen: Man möchte Sponsoren finden und möchte Geld über Crowdfunding sammeln. Zudem möchte der Verein von Fördermitteln profitieren und häuft bereits Eigenkapital für den großen Traum an. Wie hoch die Kosten sein werden, könne man jetzt noch nicht genau sagen, so Reulein. Bis zu 4,50 Meter breit soll die künstliche Surfwelle im Blaupark werden. Dabei staut eine Barriere das Oberwasser auf, das Wasser beschleunigt auf einer Rampe, die ins tiefe Wasser führt, wodurch die Welle entsteht. In Salzburg gibt es bereits eine Surfwelle, die den Ulmer Plänen nahekommt.

Wichtig ist dem Verein Ulm Surfing, dass die stehende Welle kostenlos von jedem genutzt werden kann, ähnlich einem Skatepark. Der Verein kümmere sich darum, dass alles funktioniert. Die Hoffnung ist, dass das Projekt in zwei bis drei Jahren realisiert werden kann. Als nächster Schritt soll eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden, an der alle teilhaben sollen, die von dem Projekt betroffen sind.