21-Jährige durch Schüsse aus Auto am Bein verletzt: Täter weiter flüchtig

In der Nacht auf Freitag ist im Kreis Göppingen aus einem Auto heraus auf eine junge Frau geschossen worden. Gibt es eine Verbindung nach Donzdorf?

Eine 21-Jährige ist durch mehrere Schüsse auf der Stuttgarter Straße in Eislingen/Fils (Kreis Göppingen) verletzt worden. Ein Unbekannter habe in der Nacht zum Freitag (24.2.23) aus einem Auto heraus geschossen, teilte die Polizei am Morgen mit. Eine Zeuge habe das gegen 2 Uhr gemeldet.

Die junge Frau erlitt einen Schuss in ein Bein und wurde zwischenzeitlich operiert, wie die Ermittler in einer weiteren Pressemitteilung am Freitag bekannt geben. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Die Täter aber konnten bislang nicht gefasst werden.

Polizei bildet Sonderkommission nach Schüssen in Eislingen/Fils

Die Kriminalpolizei bildete eine Sonderkommission, um die schwere Tat möglichst schnell aufklären zu können. Spezialisten des Polizeipräsidiums Ulm und des Landeskriminalamts (LKA) sicherten Spuren am Tatort. Die Ermittler hoffen, daraus Erkenntnisse zu erlangen, die zur Aufklärung der Tat führen. Es wurden auch erste Zeugen vernommen.

Polizeimarkierungen sind auf einer Straße in Eislingen zu sehen. Eine 21-Jährige ist durch Schüsse verletzt worden. Foto: Kohls/SDMG, dpa

Gegen 3 Uhr hörte nach Angaben der Ermittler ein Zeuge aus Donzdorf ein Geräusch, dass sich für ihn wie ein Schuss anhörte. Die Polizei will nun prüfen, ob ein Zusammenhang mit der Tat in Eislingen besteht. Donzdorf liegt gute zehn Kilometer vom Tatort entfernt.

Schüsse in Eislingen/Fils: Die Polizei hat diese Fragen

Zur Aufklärung der Tat bitten Staatsanwaltschaft und Polizei die Bevölkerung um Hinweise und fragen:

Wer hat am Freitag, gegen 2 Uhr, die Abgabe der Schüsse in der Stuttgarter Straße in Eislingen beobachtet oder gehört?

in beobachtet oder gehört? Wer hat am Freitag, gegen 3 Uhr, einen Schuss in Donzdorf gehört oder Wahrnehmungen hierzu gemacht?

gehört oder Wahrnehmungen hierzu gemacht? Wem sind sonst verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

aufgefallen? Wer kann sonst Hinweise geben?

24.02.2023, Baden-Württemberg, Eislingen: Polizisten stehen an einem Tatort, an dem auf eine Frau geschossen wurde. Eine 21-Jährige ist durch mehrere Schüsse auf einer Straße in verletzt worden. Ein Unbekannter habe aus einem Auto heraus geschossen, teilte die Polizei mit. Die Frau kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. (Zu dpa «21-Jährige durch mehrere Schüsse verletzt») Foto: Kohls/SDMG/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Sdmg / Kohls / Kohls

Bislang gebe es keine konkreten Hinweise auf die Hintergründe der Tat. Deshalb werde die Polizei in den kommenden Tagen und Wochen ihre Präsenz in Göppingen verstärken. Für die Menschen dort soll das auch wahrnehmbar sein. Das Polizeipräsidium Ulm werde hierbei durch das Polizeipräsidium Einsatz unterstützt.

Schüsse in Eislingen/Fils: Ermittlungen der Polizei dauern an

Über die Anzahl der abgegebenen Schüsse lagen zunächst keine Angaben vor. Auch eine nähere Beschreibung des Fahrzeugs konnte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage am Freitagvormittag nicht mitteilen.

Für die Zeit der Ermittlungen der Polizei war die Stuttgarter Straße zwischen der Neuffenstraße und der Mühlbachstraße in Eislingen gesperrt. (dpa/AZ)