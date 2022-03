Elchingen

vor 18 Min.

300 Jahre St. Michael: Pfarrgemeinde in Unterelchingen feiert Kirchenjubiläum

Plus 300 Jahre Grundsteinlegung von St. Michael: Die Pfarrei Unterelchingen startet in ihr Jubiläumsjahr. Zum Festgottesdienst wird Bischof Bertram Meier erwartet.

Von Andreas Brücken

Auch wenn die Ursprünge der Pfarrei Sankt Michael in Unterelchingen bis ins 13. Jahrhundert reichen, stellte sich die Frage, ob in diesem Jahr ein umfangreiches Jubiläumsprogramm begangen werden soll. Schließlich wurde vor 300 Jahren, am 4. März 1722, der erste Stein auf den frühgotischen Grund gelegt um ein barockes Schmuckstück entstehen zu lassen. Die Gemeinde beschloss: Das muss gefeiert werden.

