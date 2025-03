Ätzender Geruch in Wohnung löst Feuerwehreinsatz in Unterelchingen aus

Ätzender Geruch in einer Wohnung im Gewerbegebiet in Unterelchingen hat am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Nach Angaben der Feuerwehr hätten mehrere Personen in dem Gebäude in der Gewerbestraße über Atemwegsreizungen geklagt. Das Gebäude wurde geräumt.

Eine konkrete Ursache aber konnte auch mit sämtlichen Messinstrumenten des ABC-Zuges der Feuerwehr nicht gefunden werden, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt. Nachdem das Gebäude gelüftet war, wurde es wieder frei gegeben. Der Einsatz sei gegen 17 Uhr beendet gewesen, heißt es. (AZ)