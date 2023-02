Autos prallen frontal zusammen: Verletzte nach Unfall in der Glockerau

In der Glockerau bei Elchingen kommt es zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Zwei Autos waren frontal zusammengestoßen.

Bei Elchingen in der Glockeraustraße hat sich am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr ein Unfall ereignet. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, war eine 35-Jährige in Richtung Elchingen unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammen. Die 35-Jährige sowie ihre 59 Jahre alte Beifahrerin wurden nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Auch die beiden Insassen im entgegenkommenden Wagen erlitten leichte Verletzungen und wurden in die Neu-Ulmer Donauklinik gebracht.

Verletzte wurden in die Donau-Klinik in Neu-Ulm gebracht

Hinter dem entgegenkommenden Wagen war laut Polizei noch ein weiteres Auto unterwegs. Das konnte noch nach rechts ausweichen und landete im Grünstreifen, wo dadurch ein Flurschaden in bislang nicht bekannter Höhe entstand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Unter- und Oberelchingen sowie Thalfingen und Neu-Ulm Land, der Rettungsdienst und Kräfte der Polizei. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt. (krom)