Bäume kippen an der A8 bei Elchingen auf die Fahrbahn

Zwei Bäume sind am Mittwochvormittag bei Elchingen auf die A8 gestürzt. Offenbar kam es glücklicherweise zu keinem Verkehrsunfall. Gegen 9.15 Uhr stürzte ein Baum mitsamt dem Wurzelballen im Gewann „Fürbetholz“ um und riss dabei einen davorstehenden Baum mit. Die beiden Bäume waren so groß, dass sie liegend den Standstreifen und den rechten Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart blockierten und auch noch in den linken Fahrstreifen hineinragten.

Bei der Polizei gehen mehrere Notrufe wegen der umgestürzten Bäume ein

Bei der Polizei gingen mehrere Notrufe über die Verkehrsbehinderung ein, doch es meldete sich niemand, dessen Fahrzeug von den umstürzenden Bäumen beschädigt wurde. Vor Ort war jedoch zu sehen, dass mindestens ein Fahrzeug über herumliegende Äste gefahren sein muss. Polizisten sperrten den bereits blockierten Fahrstreifen ab und brachen mit bloßen Händen zahlreiche Äste ab, um den linken Fahrstreifen vollständig freizubekommen. Die verständigte Autobahnmeisterei übernahm das weitere Beseitigen der Gefahr.

Deutscher Wetterdienst verschickt amtliche Warnung vor Windböen im Landkreis Neu-Ulm

Hinter den umgestürzten Bäumen bildete sich zwischen dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen und der Ausfahrt Ulm-Ost ein rund zwei Kilometer langer Stau. Rund zehn Minuten, nachdem die beiden Bäume, die mitten im Wald standen, umgestürzt waren, verschickte der Deutsche Wetterdienst für den Landkreis Neu-Ulm eine amtliche Warnung vor Windböen, die zu umherfliegenden Gegenständen führen können.