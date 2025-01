Bahnschranke in Elchingen beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Eine Bahnschranke an einem Bahnübergang im Unterelchinger Weg in Elchingen ist am Dienstagvormittag, gegen 10 Uhr, vermutlich durch ein hindurchfahrendes Auto beschädigt worden. Die Schranke war so stark beschädigt, dass sie durch einen Bahnmitarbeiter ausgetauscht werden musste. Der Zeuge konnte Angaben zum Pkw machen, jedoch nicht zum Kennzeichen. Die Ermittlungen hierzu laufen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. (AZ)

Bahnschranke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Elchingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis