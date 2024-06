Auto überschlägt sich auf regennasser Autobahn

Bei zwei Unfällen in der Region spielte am Montagnachmittag vermutlich der starke Regen eine Rolle. In einem Fall wurde der Autofahrer bei Elchingen schwer verletzt.

Schwer verletzt hat sich ein 39-jähriger Mann am Montagnachmittag bei einem Unfall am Elchinger Berg auf der Autobahn 8. Kurz nach 13 Uhr war der Mann in seinem BMW auf der A8 in Fahrtrichtung München unterwegs. Unmittelbar nach einem starken Regenguss geriet der Wagen ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Bankett überschlug sich der BMW mehrfach und blieb entgegen der Fahrtrichtung zerstört stehen.

Ersthelfer, darunter auch eine Notfallsanitäterin und ein Arzt, hielten an und kümmmerten sich um den Schwerverletzten. Die First Responder der Feuerwehr Elchingen ergänzten die professionelle Erstversorgung mit weiterem Material. Der Mann wurde von Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Sachverständiger ermittelt die Unfallursache

Da die Polizei an der Unfallstelle keine Augenzeugen des Unfalls angetroffen hatte, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es neben der nassen Fahrbahn andere Ursachen wie das Verhalten anderer Fahrzeuge gibt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde daher ein Sachverständiger für Unfallanalytik zur Unfallstelle geschickt, um Spuren zu sichern und die Polizei bei den Ermittlungen zum Unfallhergang zu unterstützen. Die Polizei setzte auch eine Drohne ein, um Luftaufnahmen von der Unfallstelle zu erhalten.

Während der Versorgung des Verletzten musste eine Fahrspur gesperrt werden, es bildete sich ein rund fünf Kilometer langer Stau.

Ebenfalls auf regennasser Fahrbahn ist am Montagnachmittag ein Geländewagen von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, anschließend kippte das Fahrzeug um. Alle drei Insassen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 13 Uhr war der Mercedes Geländewagen auf dem Weg von Bollingen in Richtung des Blausteiner Stadtteils Herrlingen. In einer Linkskurve stellte sich das Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn quer und rutschte nach links weg. In der Böschung neben der Fahrbahn prallte das Fahrzeug frontal gegen einen Baum, anschließend drehte sich der Wagen gegen die Fahrtrichtung und kippte auf die Beifahrerseite. Alle drei Insassen konnten sich leichtverletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien und auf die Fahrbahn klettern.

Zur Bergung des Fahrzeuges musste die Landesstraße rund drei Stunden gesperrt werden. An dem Geländewagen entstand Totalschaden.