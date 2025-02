Unbekannte sprechen Kinder an: Ein Fall ist aufgeklärt

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm war zuletzt mit zwei Fällen beschäftigt, in denen Kinder von Fremden angesprochen wurden. Ein Fall ist inzwischen aufgeklärt, im zweiten Fall sucht die Polizei weiter Zeugen.

In Burlafingen wurde ein Mädchen am Montag und Mittwoch der vergangenen Woche von einem unbekannten Mann angesprochen. Die Schülerin war jeweils zu Fuß auf dem Weg zur Schule, als sie an der Kreuzung Gerstmayerstraße / Lindauer Straße von dem Fremden aufgefordert wurde, in sein Fahrzeug einzusteigen und sich zur Schule fahren zu lassen. Die Schülerin lief jeweils in Richtung Schule davon, der Mann fuhr in unbekannte Richtung weiter.

Zeugen gesucht: Wer hat Verdächtiges in Burlafingen gesehen?

Die Vorfälle ereigneten sich an beiden Tagen jeweils gegen 7:15 Uhr. Der Vater der Schülerin verständigte die Polizei. Die Schülerin konnte nur wenige Details zur Beschreibung des Fahrzeugs und des Mannes geben. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm kontaktierte umgehend die Schule und informierte den Elternbeirat. Zusätzlich führte die Polizei an mehreren Tagen sowohl sichtbare als auch verdeckte Maßnahmen durch. Ein verdächtiges Fahrzeug konnte in Burlafingen aber bislang nicht festgestellt werden.

Im zweiten Fall wurde ein Schüler in Elchingen von zwei unbekannten Männern in einem weißen Mercedes angesprochen. Die beiden Männer, die im Auto saßen, sprachen den Schüler an und boten ihm an, einzusteigen, da sie Süßigkeiten im Fahrzeug hätten. Der Schüler ignorierte sie und erzählte zu Hause sofort seiner Mutter davon, welche die Polizei informierte.

Weil der Schüler sich zudem auch das Kennzeichen des Fahrzeugs gemerkt hatte, konnte die Polizei die verdächtigen Männer schnell ermitteln. Laut Besitzer des verdächtigen Wagens hätten die Männer das Kind im Scherz angesprochen und ihm tatsächlich Süßigkeiten schenken wollen. Die Polizei klärte ihn über die möglichen Konsequenzen eines solchen Verhaltens auf. Alle Beteiligten wurden sensibilisiert, um derartige Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 entgegen. (AZ)