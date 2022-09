Die Schatzkammer des Klosters Elchingen öffnet ihre Türen

Lokal Nach jahrelangem Anlauf und Kampf mit der Bürokratie wird das Schaudepot im alten Oberelchinger Rathaus eröffnet. Doch es gibt noch viel zu tun.

Der Erfolg hat in diesem Fall zwei Väter. Denn ohne die Hartnäckigkeit von Richard Ambs, der bis vor zwei Jahren Kreisheimatpfleger war, und ohne den immensen Kunstsachverstand des früheren Oberelchinger Pfarrers und heutigen Lindauer Dekans Ralf Gührer gäbe es das Schaudepot für die erhaltenen Schätze der ehemaligen Reichsabtei Elchingen sicher nicht. Nach zehn Jahren Engagement von Ambs, Gührer und vom Verein, dem sie vorstehen, wurde das Schaudepot im alten Oberelchinger Rathaus mit einem Festakt eröffnet.