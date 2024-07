Elchinger Musiktage: Ein Feuerwerk an Einfällen und Melodien

„Einen mitreissenden Mix aus Klassik, Jazz und Weltmusik“ hatten die Elchinger Musiktage versprochen für das „Quergehört“-Konzert in der Lagerhalle der Firma Oppold in Unterelchingen. Nach Abschluss des Abends klang die vollmundige Ankündigung fast schon wie Understatement. Denn was die beiden Multiinstrumentalisten Peter Fleckenstein (Schlagzeug, aber auch Piano) und Zilvinas Brazauskas (Klarinetten, Piano) an zahlreichen Schlag- und Blasinstrumenten an musikalischem Feuer entfachten, riss das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin.

