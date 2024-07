Elchinger Musiktage: Kammermusik als süßer Genuss

Was für eine hübsche Idee: Ein „Dessertkonzert“ boten die Elchinger Musiktage an, Musik, die perfekt passt zu einem Affogato (Kaffee mit Vanilleeis) oder einer Tasse Kaffee. Und das bei blendend schönem Wetter unter freiem Himmel. Die Musiker saßen auf einem Bulldoganhänger, die Zuhörer unter Schirmen, in den Händen kühle Getränke. Naheliegenderweise kündigte Oboist Franz-David Hüls die drei Kammermusikwerke als drei verschiedene Desserts an, eigenwillig und pikant zubereitet. Begrüßenswert: statt altbekannter Dauerbrenner gab es durchweg wenig oder unbekannte Stücke, die allesamt den Vergleich mit berühmten Werken nicht zu scheuen brauchen.

