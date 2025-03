Firmenchef erwischt Einbrecher in flagranti: Polizei sucht mit Hubschrauber und Hunden

Zwei Einbrecher haben versucht, in Unterelchingen Beute in einem Unternehmen zu machen. Dabei wurden sie vom Firmenchef ertappt. Nach kurzer Verfolgungsjagd und mithilfe der Polizei wurden die zwei Täter geschnappt, einer davon sitzt nun in Haft.

Am Samstagabend kurz vor 21 Uhr bemerkte der Unternehmer zwei Einbrecher in seinem Betrieb in der Gewerbestraße. Sofort alarmierte er die Polizei. Wenig später fuhren mehrere Streifenwagen der Inspektion Neu-Ulm sowie Kräfte aus Ulm auf das Gelände. Die Beamten stellten fest, dass die Täter versucht hatten, in eine Garage einzubrechen, sie hatten bereits einen Teil der Beute abtransportiert.

Polizei sucht die Einbrecher mit dem Hubschrauber

Noch bevor die Polizei eintraf, hatte der Firmenchef die zwei Einbrecher gestellt. Doch die schafften es, in ihrem Fluchtauto davonzurasen, einen Teil der Beute hatten sie im Wagen verstaut. Der Unternehmer konnte sie noch teilweise verfolgen. Die Täter ließen ihr Auto in einer Straße in Elchingen zurück und flüchteten zu Fuß weiter. Die Polizei leitete „intensive Fahndungsmaßnahmen“ ein: Mit Hunden und einem Hubschrauber wurde nach den Männern gesucht. Die hatten sich in einem Feld in der Nähe versteckt und wurden schließlich aufgespürt. Die Polizei nahm die beiden Männer im Alter von 39 und 24 Jahren vorläufig fest.

Bei dem Diebesgut im Wagen handelte es sich um Pkw-Kompletträder. Der Wert lag im niedrigen vierstelligen Bereich. Da der jüngere der beiden keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ am Montag Haftbefehl. Jetzt sitzt der 24-Jährige in Untersuchungshaft. Bei seinem älteren Komplizen „lagen die Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht vor“, wie es heißt. Die Ermittlungen gegen beide Beschuldigten dauern an. (AZ)