Gemeinderäte in Elchingen ärgern sich über geplante Flüchtlingsheime

In das EC-Hotel und das ehemalige Gasthaus Adler in Unterelchingen sollen Flüchtlinge einziehen.

Lokal Die Ausschussmitglieder fühlen sich von den Wohnheim-Plänen überrumpelt und setzen ein Zeichen dagegen. Doch das wird wohl folgenlos bleiben.

Von Andreas Brücken

Der Antrag eines Bauherrn, in Unterelchingen ein Hotelgebäude in eine Flüchtlingsunterkunft umzubauen, schlägt derzeit in der Gemeinde hohe Wellen. Nach einer Informationsversammlung, die jüngst im Konstantin-Vidal-Haus stattfand, äußerten sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger besorgt über die Pläne. Bis zu 36 Flüchtlinge sollen an der Badergasse untergebracht werden.

