Geschwister tunken sich im Badesee: Mädchen muss reanimiert werden

An einem Elchinger Badesee ist es am Montagnachmittag zu einem tragischen Badeunfall gekommen. Zwei Geschwister im Alter von zwölf und 14 Jahren spielten nach Polizeiangaben im Bereich eines Steges. Dabei sollen sie sich gegenseitig unter Wasser getunkt haben. Im Verlauf sei das 14 Jahre alte Mädchen nicht wieder aufgetaucht.

Ersthelfer vor Ort retteten das Mädchen aus dem Wasser und reanimierten es. Die 14-Jährige wurde eine Kinderklinik gebracht. Zu den näheren Umständen hat die Polizeiinspektion Neu-Ulm die Ermittlungen aufgenommen. Zum aktuellen Gesundheitszustand könne keine Aussage getroffen werden, heißt es.

Wasserwacht Neu-Ulm war am Rettungseinsatz am Badesee in Elchingen nicht beteiligt

Seitens der Wasserwacht war an dem Einsatz niemand beteiligt, wie Helmut Graf, Sprecher der Wasserwacht Neu-Ulm, auf Nachfrage mitteilt. Sie seien am Montagabend an den Pfuhler See alarmiert worden. Dort habe sich eine Person auf dem Floß verletzt und habe von dort gerettet werden müssen.

Unter der Woche leisten die ehrenamtlichen Kräfte keinen Wachdienst an Badeseen, erklärt Graf. Je nach Fall und Notruf seien manchmal auch keine Wasserretter notwendig. Graf geht daher davon aus, dass das Mädchen im Fall Elchingen schon an Land und damit gerettet war, als Hilfe gerufen wurde. (AZ/krom)

Anmerkung der Redaktion: Zunächst hatten wir berichtet, dass das Mädchen zwölf Jahre alt ist. Die Polizei hat diese Angabe zwischenzeitlich korrigiert. Das Mädchen ist demnach 14, ihr Bruder zwölf Jahre alt. Wir haben das nachträglich ausgebessert.