Großeinsatz gegen Einbruchdiebstahl: Polizei kontrolliert hunderte Autofahrer

Die Neu-Ulmer Polizei hat am Mittwochabend eine großangelegte Kontrollaktion in Elchingen durchgeführt. Dabei wurde eine dreistellige Zahl von Fahrzeugen und Personen kontrolliert. Es handelte sich dabei um eine Präventionsmaßnahme im Kampf gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Bei einem der angehaltenen Autofahrer konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert oberhalb der 1,1-Promille-Grenze ergeben, heißt es im Polizeibericht. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. An der Aktion beteiligt waren neben Kräften der Polizeiinspektion Neu-Ulm, auch Beamte des Polizeipräsidiums Ulm sowie Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg und der Kriminalpolizei Neu-Ulm. (AZ)

Einbruchdiebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kontrollaktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis