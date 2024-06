Handtasche aus Auto gestohlen? Vermeintlicher Diebstahl in Elchingen

Eine Frau meldet nach einem Einkauf in einem Supermarkt in Elchingen ihre Handtasche als gestohlen. Hinter dem vermeintlichen Diebstahl aber steckte wohl etwas anderes.

Eine 69-Jährige hat am Montagnachmittag einen vermeintlichen Diebstahl ihrer Handtasche bei der Neu-Ulmer Polizei gemeldet. Die Frau habe die Tasche auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Elchingen in ihren Kofferraum gelegt. Anschließend habe sie das Fahrzeug versperrt und ihren Einkaufswagen weggeräumt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, sei der Wagen offen und die Handtasche weggewesen. Eine eigene Suche nach der Tasche sei negativ verlaufen.

Gegen Abend habe sich die Frau erneut bei der Polizei gemeldet und gab an, dass ihre Tasche gefunden worden sei. Diese sei am Einkaufswagen gehängen und wurde durch eine Kundin gefunden und mitgenommen. Durch eine in der Tasche befindliche Rufnummer konnte die Frau die Besitzerin erreichen. (AZ)