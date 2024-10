Kleinbus kracht in Auto: Mehrere Verletzte bei Unfall auf A8

Bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der A8 bei Elchingen sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 32-Jähriger war nach Polizeiangaben mit einem Acht-Sitzer-Kleinbus in Richtung München unterwegs und krachte in ein vor ihm fahrendes Auto. Im Kleinbus wurden die Airbags ausgelöst. Während der 32-Jährige und seine Mitfahrer laut Polizei unverletzt blieben, wurden alle drei Insassen im Auto leicht verletzt. Sie wurden zur Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehren aus Unter- und Oberelchingen sowie Thalfingen sicherten bis zur Bergung der Fahrzeuge den linken Fahrstreifen ab. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Gegen den Verursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)

