Nach zwei Motorradunfällen: Wer hat die Ölspuren hinterlassen?

An zwei Kreisverkehren kommt es zu Unfällen. An beiden Orten lag eine Ölspur auf der Fahrbahn. Nun hat die Polizei einen Verdacht und bittet um Zeugenhinweise.

In Elchingen und Nersingen hat es am Dienstagvormittag zwei Unfälle gegeben, die womöglich im Zusammenhang mit einem nicht geschlossenen Tankdeckel stehen. Deshalb hat die Polizeiinspektion Neu-Ulm die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugenhinweisen. Es gehe um den Verdacht von fahrlässiger Körperverletzung und um den Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das gab die Polizei am Mittwochvormittag bekannt.

Unfälle in Nersingen und Elchingen wegen geöffneten Dankdeckels?

Der erste Unfall ereignete sich am nördlichen Kreisverkehr von Unterelchingen. Ein 68-jähriger Motorradfahrer kam am Dienstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, aus Richtung Langenau angefahren und geriet in dem Kreisverkehr aufgrund einer Öl- oder Dieselspur ins Rutschen. Er stürzte und erlitt dabei Schürfwunden sowie mehrere leichtere Verletzungen an den Beinen. Daraufhin rückten Rettungskräfte an. Der 68-Jährige wurde vor Ort versorgt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Elchingen reinigte die Fahrbahn und stellte zu dem an dem zweiten Kreisverkehr im südlichen Ortsteil (Staatsstraße 2021/Gewerbestraße) eine weitere Ölspur fest. Auch diese wurde beseitigt.

Etwa eine Stunde späte ereignete sich am Kreisverkehr in Nersingen ein zweiter Unfall, ebenfalls wegen einer verunreinigten Fahrbahn. Ein Autofahrer musste verkehrsbedingt im Kreisverkehr abbremsen. Doch hinter ihm fuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer, der ebenfalls bremsen wollte und wegen der Ölspur ins Rutschen kam. Er fuhr auf das Auto auf, stürzte und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, wie die Polizei weiter schildert. Hier reinigte die Straßenmeisterei die Fahrbahn. Weitere Ölflecken seien im Umfeld des Nersinger Kreisverkehrs nicht festgestellt worden.

Die Polizei Neu-Ulm ermittelt: Woher kommen die Ölspuren?

Nach Schätzungen der Polizei entstand am Motorrad des 68-Jährigen ein Sachschaden von 1000 Euro, an dem zweiten Unfall, bei dem sowohl Motorrad als auch das Auto beschädigt wurden, ein Gesamtschaden von 1500 Euro, wie eine Sprecherin auf Nachfrage mitteilte.

Woher kamen die Ölspuren? Dafür hat die Polizei eine Theorie: Es könnte ein Fahrzeug gewesen sein, das von Oberelchingen nach Nersingen fuhr und bei welchem der Tankdeckel offenstand, sodass der Diesel während der Fahrt in den Kreisverkehren heraus geschwappt ist. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der 0731/8013-0 melden. (AZ/phils)