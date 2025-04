Nersinger Straße in Unterelchingen für mehrere Wochen voll gesperrt

Die Tiefbauarbeiten für die Neuanlegung der beiden Bushaltestellen in der Nersinger Straße in Unterelchingen, Höhe Bahnhaltepunkt, machen eine Vollsperrung der Nersinger Straße für den Fahrzeugverkehr erforderlich. Die Sperrung besteht ab Dienstag, 22. April, und dauert voraussichtlich bis Freitag, 6. Juni. Fußgänger und Radfahrer können den Geh-/Radweg entlang der Nersinger Straße nutzen, wie die Gemeinde Elchingen mitteilt.

Die ausgeschilderte Umleitung für den Fahrzeugverkehr verläuft über die Robert-Bosch-Straße und die Gewerbestraße in die Nersinger Straße und in umgekehrter Richtung. Bis zur Baustelle Höhe Bahnhaltepunkt kann aus beiden Richtungen zugefahren werden.

Die bisherigen Bushaltestellen in der Nersinger Straße werden während der Bauphase in die Robert-Bosch-Straße verlegt. Eine Verlegung der beiden Haltestellen „Einkaufszentrum“ ist ebenfalls während der Bauphase erforderlich. Diese werden in die Gewerbestraße verlegt, circa 50 Meter von den bisherigen Haltestellen entfernt. (AZ)