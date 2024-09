Nach Insolvenz der Elklinik: Zwei neue Hausärzte fangen in Elchingen an

Nach dem Wirbel um die Insolvenz der Elklinik GmbH von Dr. Konstantin Sintschikin ist nun offenbar eine Übergangslösung in Sicht. Zwei neue Ärzte sollen demnächst in Elchingen anfangen. Das teilte Bürgermeister Joachim Eisenkolb am Freitag mit.

Die beiden Ärzte sollen in Unterelchingen und Thalfingen praktizieren

„Nach unserer Kenntnis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern noch zu bestätigen ist, wurde am 11. September 2024 ein für den Planungsbereich Neu-Ulm freier Kassensitz so vergeben und aufgeteilt, dass in Kürze an bestimmten Tagen zwei Ärzte wieder in den Gemeindeteilen Unterelchingen und Thalfingen praktizieren können“, gab der Elchinger Rathauschef bekannt. „In kurzer Zeit dürfte es damit erfreulicherweise gelungen sein, für die aufgrund der Insolvenz der ElKlinik MVZ GmbH entstandene Mangellage bei der medizinischen Versorgung eine praktikable Lösung zu finden, bis die Kassensitze der ElKlinik voraussichtlich im Frühjahr 2025 neu vergeben werden.“

Nun würden die Mediziner daran gehen, die erteilte Niederlassungserlaubnis praktisch umzusetzen. „Weitere Informationen werden in den nächsten Wochen vorliegen.“ Wann genau die Ärzte starten und wo sie ihre Praxis haben werden, konnte Eisenkolb am Freitag noch nicht sagen. „Das ist alles im Fluss momentan.“ Jetzt sei es ihm erstmal darum gegangen, den Bürgerinnen und Bürgern das Signal zu geben: „Ihr müsst nicht mehr lange darauf warten. Es gibt weiterhin eine ärztliche Versorgung.“ Eisenkolb weiter: „Das Nadelöhr Kassenärztliche Vereinigung haben wir durchschritten. Jetzt kann es an die Umsetzung gehen.“ Die beiden Mediziner, die demnächst in Elchingen anfangen, stammten aus dem Landkreis Neu-Ulm. Um wen es sich handelt, soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.