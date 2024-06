Elchingen

Oberelchinger "Krone" wird vorerst kein Flüchtlingsheim

Sollen in das historische Gasthaus "Krone" in Oberelchingen Flüchtlinge einziehen? Die Gemeinde will das verhindern.

Plus In das denkmalgeschützte Gasthaus sollen einmal bis zu 37 Asylbewerber einziehen. Doch die Gemeinde spielt auf Zeit, damit das Vorhaben zunächst um ein Jahr verschoben werden muss.

Von Dagmar Hub

Eine Situation wie diese habe er in 33 Jahren Gemeinderatstätigkeit noch nie erlebt, sagt der Thalfinger Manfred Bittner (Grüne): Ein Tagesordnungspunkt wird aufgerufen, verlesen, und ohne jede Wortmeldung still abgestimmt. Worum es ging? Zeit zu gewinnen. Zur Debatte stand der heikle Bauantrag, die denkmalgeschützte "Krone" in Oberelchingen in eine Unterkunft für 37 Asylbewerber umzuwandeln. Träger wäre das Landratsamt Neu-Ulm. Das Publikumsinteresse war groß, obwohl die Tagesordnung kurzfristig geändert worden war.

Auch im Dachgeschoss der "Krone" sollen Flüchtlinge einziehen

Die historische "Krone", wohl nach dem Kloster ältestes Bauwerk des Ortes und damit ein Stück Elchinger Geschichte, steht schon länger zum Verkauf. Verschiedene Investoren hatten in der Vergangenheit Interesse an dem Gasthaus aus dem 16. Jahrhundert gezeigt, doch zu einem Verkauf war es nicht gekommen. Nun haben Yalcin Dogan und Olcay Kahraman am 27. Mai einen Bauantrag zur Nutzungsänderung des Gasthauses an der Klostersteige gestellt. Es soll zum Flüchtlingsheim werden. Das Dachgeschoss soll ebenfalls mit ausgebaut werden.

