Polizei stoppt viel zu rasanten „Lieferdienst“

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hat im Rahmen einer Kontrolle am Samstagnachmittag die Daten des digitalen Kontrollgerätes eines portugiesischen Lkw ausgelesen. Dabei zeigte sich: Der 42-jährige Fahrer und sein 39-jähriger Beifahrer waren mehrmals deutlich zu schnell uhterwegs. In einem Fall war die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Lastwagens um 42 Stundenkilometer überschritten worden. Dies war nur der höchste von insgesamt mehr als 20 Verstößen an einem Tag. Auch dem Beifahrer konnten am Kontrolltag gleich mehrere Verstöße über 100 km/h nachgewiesen werden. Da die Ladung auch nur zweifelhaft gesichert worden war, endete die Fahrt zunächst bis zur korrekten Nachsicherung. Die beiden Männer mussten insgesamt eine Sicherheitsleistung von über 1.700 Euro hinterlegen. Zudem erwartet einen der Raser ein Fahrverbot in Deutschland von mindestens einem Monat. (AZ)

