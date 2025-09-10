Schwerer Unfall bei Elchingen: 19-Jähriger knallt frontal gegen einen Baum

In den frühen Morgenstunden kam es am Mittwoch im Pfuhler Weg bei Thalfingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger fuhr gegen 1.40 Uhr mit seinem Auto in Richtung Kreisstraße NU8. Hierbei kam er vermutlich aus Unachtsamkeit rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr Gehölze und kollidierte schließlich frontal mit einem Baum, der dadurch komplett entwurzelt wurde. Schlussendlich kam er in einem Waldstück zum Stillstand.

Die vier Insassen blieben unverletzt und konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Es musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Beim Fahrer konnten keine Anzeichen für Alkohol- oder Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Neben der Polizei Neu-Ulm waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. (AZ)