Sintschikin-Patienten bekommen Akten nicht - Hausarzt sieht eine „Verschwörung“

Die Elklinik MVZ GmbH ist insolvent, der Betrieb der Praxen von Hausarzt Konstantin Sintschikin eingestellt. Am Donnerstag hatten Patientinnen und Patienten die Möglichkeit, am Standort in Thalfingen ihre Akten abzuholen. Mehrere Menschen aber mussten ohne Unterlagen wieder nach Hause. Derweil wendet sich der Allgemeinmediziner in einer Nachricht an seine Patientinnen und Patienten und spricht von einer „Verschwörung“.

Michael Kroha