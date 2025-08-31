Täter zerkratzt Auto und klaut Nummernschilder

Ein bislang unbekannter Täter hat im Elchinger Ortsteil Thalfingen, genauer im Fuchsweg, ein dort geparktes Auto zerkratzt. Auch die Nummernschilder wurden gestohlen. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum auf 4 bis 12 Uhr am vergangenen Freitag ein. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Diebstahl aufgenommen und sucht dazu Zeugen. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat, soll sich unter der Nummer 0731/8013-0 bei der Polizei Neu-Ulm melden. (AZ)

