Alkoholisiert in Schlangenlinien unterwegs: 90-jährige Autofahrerin verliert Führerschein

Eine 90-jährige Autofahrerin war laut Polizei am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in starken Schlangenlinien unterwegs. Sie soll dabei mehrfach den Randstein touchiert haben.

Die Polizei konnte das besagte Fahrzeug an der Halteranschrift in Thalfingen antreffen. Die 90-Jährige wurde kontrolliert. Dabei sei Alkoholgeruch festgestellt worden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest soll einen Wert von knapp 0,5 Promille ergeben haben.

Aufgrund der Angaben einer Zeugin, wonach die 90-Jährige Ausfallerscheinungen in ihrer Fahrweise aufwies, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die 90-Jährige musste sich von ihrem Führerschein verabschieden. Dieser wurde zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt.

Der Vorfall wurde bereits der Staatsanwaltschaft Memmingen zur weiteren Entscheidung hinsichtlich des sichergestellten Führerscheins vorgelegt, so die Polizei. (AZ)