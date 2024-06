Elchingen

Umzug und Party: Die Feuerwehr Unterelchingen feiert Jubiläum

Plus Vor 150 Jahren wurde die Freiwillige Feuerwehr Unterelchingen gegründet. Beim großen Festumzug am Samstag sind etliche historische Fahrzeuge zu sehen.

Von Dagmar Hub

Ein neues Gesetz im Jahr 1874 zum „Feuerhülfswesen“ stand am Anfang der zahlreichen Gründungen freiwilliger Feuerwehren vor 150 Jahren. Auch in Unterelchingen bildete sich in jenem Jahr eine solche Feuerwehr – und dieses Jubiläum wird nun am Samstag, 29. Juni, ab 14 Uhr mit Böllerschützen, großem historischem Umzug im Dorf und Party samt ganzen Ochsen am Spieß gefeiert.

Das waren die Gründer der Freiwilligen Feuerwehr Unterelchingen

Die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Unterelchingen geschah sogar ein paar Monate früher als ursprünglich angenommen, nach einem von Josef Maier jetzt zufällig entdeckten Protokoll bereits am 22. Februar 1874, und nicht wie zunächst vermutet erst im Juni jenes Jahres. Gefeiert wird dennoch im Juni – das Wetter passt dann hoffentlich besser zu den Feierlichkeiten als im meist nasskalten Februar. Dieses aufgefundene Protokoll nennt sogar die damaligen Unterelchinger Gründer der Feuerwehr: den Ökonomen Josef Mayer, den früheren Bürgermeister und Bader Valentin Feuß, den Maurermeister Georg Plebst und einen Mann namens Georg Färber. Zum Kommandanten wurde bei der Gründung Josef Mayer gewählt.

