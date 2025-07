Unbekannter klaut Drucker aus Foodtruck

Ein bislang unbekannter Täter hat einen Drucker aus einem Foodtruck gestohlen, der an der Klostersteige in Oberelchingen geparkt war. Der 45-jährige Besitzer des Foodtrucks meldete den Diebstahl bei der Polizei. Er hatte den Truck in einem Hof abgestellt und die aufklappbare Ausgabeklappe nicht versperrt. Die Ausgabeklappe wurde geöffnet, so konnte der Täter in den Koch- und Zubereitungsbereich greifen. Er war wohl an der Trinkgeldkasse, aber scheinbar ohne Bargeld zu entwenden. Einen ebenfalls im Foodtruck befindlichen Drucker im Wert von rund 200 Euro hat er jedoch entwendet. Die Tatzeit konnte auf Freitag, 23:30 Uhr bis Samstag, 9:15 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm (Telefon 0731/8013-0) zu melden. (AZ)

Elchingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Foodtruck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberelchingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis