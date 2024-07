Unfall in Thalfingen: Kind wird von Auto erfasst und verletzt

Bei einem Unfall im Elchinger Ortsteil Thalfingen ist ein Kind wohl schwer verletzt worden. Das Kind war am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, mit einem Tretroller in der Industriestraße unterwegs und wurde im Bereich eines Zebrastreifens von einem Auto erfasst. Notarzt und Rettungsdienst sind vor Ort im Einsatz. Die Industriestraße ist in diesem Bereich derzeit gesperrt. Es kommt zu Behinderungen, auch im Ortskern, weil der Verkehr über die Elchinger Straße umgeleitet wird. (thhe)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.