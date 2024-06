Wie geht es mit dem Glasfaser-Ausbau in Elchingen weiter?

Viele Bürger fragen sich, warum der Glasfaserausbau in Elchingen nicht vorankommt. Die Gemeinde fordert einen Zeitplan, der bis Herbst vorliegen soll.

Um in Sachen Glasfaserausbau auf den aktuellen Stand zu kommen, hat der Gemeinderat Elchingen zwei Mitarbeiter der Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH in die Sitzung eingeladen. Sowohl in der Verwaltung als auch bei Bürgerinnen und Bürgern herrscht Frust darüber, dass sich beim Ausbau des Netzes bislang nichts getan hat und dies, obwohl in Elchingen keine Verlängerung der Nachfragebündelungsphase nötig war, wie Bürgermeister Joachim Eisenkolb betonte. Die Deutsche Glasfaser GmbH kündigte nun den Start des Glasfaserausbaus für 2025 an. Die Firma sei solvent und die Probleme in fehlenden Kapazitäten im Tiefbausektor begründet. Die Gemeinde Elchingen fordert dazu einen Bauzeitplan, der etwa bis September vorliegen soll.

In Thalfingen wird der Betrieb des Jugendhauses eingestellt

In Thalfingen wird jetzt in diesen Wochen der Betrieb des seit einer Konzeptänderung kaum genutzten Jugendhauses, das seit 2021 in Containern an der Industriestraße untergebracht ist, wie schon länger beschlossen eingestellt. Die Container sollen verkauft werden, so der Beschluss des Gemeinderats. (köd)