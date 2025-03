Zwei Verletzte und 40.000 Euro Schaden bei Unfall mit drei Fahrzeugen

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Dienstag in Unterelchingen sind zwei Personen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war eine 20-Jährige die Staatsstraße 2021 in Richtung Langenau unterwegs und wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah sie wohl ein entgegenkommendes Auto eines 80-Jährigen. Es kam zum Zusammenprall. Beide Insassen wurden verletzt.

Die Autos krachten noch gegen ein drittes Auto, das von der Hauptstraße kommend in der Einfahrt stand. Der 30-Jährige, der hier am Steuer saß, blieb laut Polizei unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 40.000 Euro geschätzt. (krom)