Zwölfjährige Rollerfahrerin wird bei Unfall verletzt

In Elchingen ist ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Freitagnachmittag in der Industriestraße. Wie sich in den ersten Ermittlungen und der Verkehrsunfallaufnahme herausstellte, befuhren sowohl eine 12-Jährige mit ihrem Tretroller, als auch eine 31-Jährige mit ihrem Auto die Industriestraße in südöstliche Fahrtrichtung, wobei das Kind dabei den Gehweg und die Autofahrerin ordnungsgemäß die Fahrbahn benutzte.

Auf Höhe der Einmündung zum Felbengärtlesweg, wechselte die 12-Jährige jedoch plötzlich und ohne jegliche Vorankündigung vom Gehweg auf die Fahrbahn. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung ließ sich ein Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden, sodass es zur Kollision zwischen den beiden kam. Die junge Tretrollerfahrerin stürzte dabei zu Boden und zog sich eine mittelschwere Verletzung im Bereich des Beines zu. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Der Sachschaden am Tretroller und am Auto dürfte sich im unteren dreistelligen Bereich belaufen. (AZ)