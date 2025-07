Diga: Messe für Gartenliebe kommt Mitte August ins Kloster Wiblingen

Gartenarbeit war im Jahr 2024 das beliebteste Hobby der Deutschen vor Shopping und Fotografie, so ist es auf der Online-Datenplattform www.statista.com nachzulesen. Wen wundert‘s? Gartenarbeit hält fit, inspiriert und macht glücklich, das legen viele Studien nah. Hobbygärtner und solche, die es werden wollen, bekommen jede Menge Inspiration bei der Diga - die Gartenmesse, die vom 15. bis 17. August im Kloster Wiblingen Station macht.

Mit bis zu 10.000 Besuchern rechnet die SüMa Maier GmbH aus Rheinfelden, die die Messe bereits zum 20. Mal in dem Ulmer Teilort ausrichtet. Aussteller aus dem In- und Ausland, kulinarische Angebote, Kunst und Unterhaltung bilden ein Komplettpaket. Die Eintrittskarte zu sieben Euro (Kinder bis 14 Jahre frei) berechtigen auch zum Besuch des Klosters Wiblingen mit seinem berühmten Bibliothekssaal, einem Meisterwerk des Rokoko.

Gartenmesse Diga in Wiblingen: Erlebnis für Hobbygärtner und Pflanzenliebhaber

Garten- und Pflanzentrends, neue Gartentechnik, Gartenmöbel und natürlich eine große Auswahl an Pflanzen erwarten die Besucher auf der Diga. Von Rosenstöcken, farbenfrohen Stauden über Zier- und Wasserpflanzen bis hin zu Blumenzwiebeln, Samen und Heilkräutern reicht das Angebot. Beratung zu natürlichem Pflanzenschutz, DIY-Ideen und Hilfe bei der Gartenplanung sind inklusive, versprechen die Organisatoren. Anbieter von Edelstahlgrillkaminen, Himmelsliegen, Skulpturen, Vogelhäusern oder Wasserspielen, Terrassendächer, Sonnen- und Sichtschutz, Dekoration und Accessoires stellen ihre Produkte vor.

Geöffnet ist die Diga am Freitag (Maria Himmelfahrt) und Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Parkplätze und der Eingang liegen in der Schlossstraße 38 in Wiblingen.

Eintittskarten für die Diga gewinnen: So geht‘s

Unsere Redaktion verlost insgesamt 5 mal 2 Eintrittskarten für die Diga in Wiblingen. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Diga“ an gewinnspiel@nuz.de. Die Gewinner werden schriftlich von uns benachrichtigt und können ihre Karten dann an der Kasse am Eingang abholen. Einsendeschluss ist der 11. August, 12 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)