Entsorgt Pfaffenhofen seinen Müll ab 2027 wieder selbst?

„Die Gemeindeverwaltung des Marktes Pfaffenhofen hat darauf hinzuwirken, dass das jetzige Gebührensystem spätestens nach Ablauf des ersten Geschäftsjahres ausgewertet und überprüft wird“, heißt es in einem Antrag der Fraktion der Freien Wähler Pfaffenhofen zur Neufassung der Müllgebührensatzung im Landkreis. Sollte aus Sicht der Kommune durch den Landkreis bis Ende März 2027 kein transparentes, einfach nachvollziehbares und preiswertes Gebührensystem vorgelegt werden, „wird der Markt Pfaffenhofen beantragen, die abfallwirtschaftlichen Aufgaben wieder selbst zu übernehmen.“

