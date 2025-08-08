Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Entsorgt Pfaffenhofen seinen Müll ab 2027 wieder selbst?

Pfaffenhofen

Entsorgt Pfaffenhofen seinen Müll ab 2027 wieder selbst?

Die neuen Müllgebühren im Landkreis Neu-Ulm sind umstritten. Die Freien Wähler drängen in Pfaffenhofen nun darauf, dass der Markt sie nach einem Jahr überprüft.
Von Manuela Rapp
    • |
    • |
    • |
    Ab Januar 2026 gelten in elf Kommunen im Landkreis Neu-Ulm neue Müllgebühren.
    Ab Januar 2026 gelten in elf Kommunen im Landkreis Neu-Ulm neue Müllgebühren. Foto: Bernd Weissbrod/dpa (Symbolbild)

    „Die Gemeindeverwaltung des Marktes Pfaffenhofen hat darauf hinzuwirken, dass das jetzige Gebührensystem spätestens nach Ablauf des ersten Geschäftsjahres ausgewertet und überprüft wird“, heißt es in einem Antrag der Fraktion der Freien Wähler Pfaffenhofen zur Neufassung der Müllgebührensatzung im Landkreis. Sollte aus Sicht der Kommune durch den Landkreis bis Ende März 2027 kein transparentes, einfach nachvollziehbares und preiswertes Gebührensystem vorgelegt werden, „wird der Markt Pfaffenhofen beantragen, die abfallwirtschaftlichen Aufgaben wieder selbst zu übernehmen.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden