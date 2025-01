Er ist der älteste Bürger Neu-Ulms: Georg Vogler feiert seinen 104. Geburtstag

Georg Vogler aus Neu-Ulm hat am vergangenen Samstag seinen 104. Geburtstag gefeiert. Er ist der älteste Bürger der Stadt Neu-Ulm und wohl auch der älteste Herr im gesamten Landkreis. Das geht aus einer Rundfrage des Landratsamts Neu-Ulm vom vergangenen Dezember hervor. Demnach ist eine Dame in Weißenhorn mit 107 Jahren die älteste Bürgerin im Landkreis Neu-Ulm. Und auch die 103- und 104-Jährigen im Landkreis seien vor allem Damen, heißt es.

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger besuchte Georg Vogler zu seinem besonderen Ehrentag und überbrachte Blumen, Geschenke und die herzlichsten Glückwünsche der Stadt. Georg Vogler ist 1921 als jüngstes von elf Kindern in Amtzell im Allgäu geboren. Mit 13 Jahren hat er eine Maschinenbaulehre in Weingarten begonnen. Anschließend meldete er sich in Ravensburg freiwillig für den Militärdienst bei der Marine. Während des Krieges war er in der Ostsee im Einsatz. Nach dem Krieg kehrte er in seine Heimat nach Amtzell zurück.

Im Rathaus lernte er seine Frau kennen

Bei der Anmeldung im Rathaus lernte der damals 24-Jährige seine spätere Frau Annerose kennen: „Sie hat im Rathaus gearbeitet. Nach unserem ersten Kennenlernen haben wir uns getroffen und sind tanzen gegangen“, erinnert sich Georg Vogler. Zwei Jahre später, im Jahr 1947, läuteten die Hochzeitsglocken. „Meine Frau und ich haben drei sehr liebenswerte Töchter bekommen“, erzählt der Jubilar. Das Ehepaar durfte zusammen noch das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern, bevor seine Frau einige Jahre später leider verstarb.

Georg Vogler hat viele Jahre in Wangen in einer Fabrik für Spinnereimaschinen gearbeitet. Zunächst als Dreher und nach seiner erfolgreich absolvierten Meisterprüfung auch als Lehrlingsausbilder sowie Betriebsmeister der mechanischen Abteilung. Eine große Leidenschaft von Georg Vogler war der Gesang. Er war viele Jahre im Kirchenchor und Männerchor aktiv.

Im vergangenen Jahr ist er nach Italien gereist

Nach dem Tod seiner Frau zog der gebürtige Allgäuer zu seiner ältesten Tochter nach Neu-Ulm, wo er sich seither sehr wohlfühlt. Sein Ziel für 2025: Er möchte mit seinen Töchtern gerne noch einmal nach Zell am See im Salzburger Land reisen. „Ich habe zum Glück reisefreudige Töchter, die ihren Vater gerne mitnehmen“, erzählt Georg Vogler. Vergangenes Jahr waren sie alle gemeinsam am Lago Maggiore.

Seinen 104. Geburtstag hat Georg Vogler gemeinsam mit vielen Familienangehörigen, Nachbarn und Bekannten aus seinem Heimatort Amtzell gefeiert. So war neben Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger auch die Amtzeller Bürgermeisterin Manuela Oswald zu Gast, um Georg Vogler zu gratulieren. (AZ/dtp)