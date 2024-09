Unfall auf B30: 21-jähriger Motorradfahrer stürzt nach Wheelie bei Baustelle

Ein 21-Jähriger hat am Dienstag bei einem Unfall auf der B30 bei Erbach-Donaustetten leichte Verletzungen erlitten. Der Mann fuhr nach Polizeiangaben um 11.30 Uhr auf einem Motorrad auf der Bundesstraße in Richtung Biberach. Am Ende einer Baustelle, auf Höhe Donaustetten, gab er wohl zu viel Gas und sein Motorrad machte einen Wheelie. Dadurch verlor er wohl die Kontrolle. Der Biker kam von der Fahrbahn ab und stürzte auf dem Grünstreifen. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten ins Krankenhaus. Ein Abschlepper barg das Motorrad. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Der Schaden muss laut Polizei erst noch ermittelt werden. (AZ)