Burlafingen zelebriert traditionelles Erntedankfest mit festlichem Rahmenprogramm

Das Erntedankfest steht am ersten Sonntag im Oktober an, während die einen bereits am Michaelistag (29. September) oder an einem beliebigen Herbsttag feiern. Die „Historische Trachtengruppe Burlafingen“ feiert traditionell am 1. Oktobersonntag ein großes Erntedankfest - also in diesem Jahr am Sonntag, 6. Oktober. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der katholischen Kirche St. Konrad..

