Seit über vier Jahren Baustelle: Eröffnung von Plaza-Parkhotel erneut verschoben

Der große „Golden Tulip“-Schriftzug ganz oben am Gebäude ist immerhin inzwischen verschwunden. Am Haupteingang hängt seit Monaten auch schon der neue Name: „Plaza Premium Parkhotel“. Doch das Foyer im Eingangsbereich ist immer noch eine Totalbaustelle. Im vergangenen Sommer hatte es geheißen, das einstige Mövenpick-Hotel am Neu-Ulmer Donauufer solle Mitte Januar eröffnen. Dann wurde Februar daraus. Doch inzwischen gilt auch das nicht mehr.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Golden Tulip Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis