Zu hohe Nitratbelastung im Wasser: Verein hat Proben aus dem Raum Ulm/Neu-Ulm untersucht

Mit einem Labormobil war die Umweltschutzorganisation VSR-Gewässerschutz im September in Ulm zu Besuch. Brunnenbesitzer konnten Wasserproben abgeben und auf Belastungen testen lassen. Nun steht das Ergebnis fest: Laut der Organisation wurde eine zu hohe Nitratbelastung festgestellt.

28 Brunnenwasserproben wurden in Ulm abgegeben. „In jeder zehnten Probe aus den privat genutzten Brunnen stellten wir eine Überschreitung von 50 Milligramm pro Liter Nitrat fest“, erklärt Pressesprecher Harald Gülzow. Besonders erschreckend fand der Gewässerexperte die festgestellte Belastung in je einem Brunnen in Oberelchingen mit 63 Milligramm Nitrat pro Liter, in Wiblingen mit 62 mg/l und in Thalfingen mit 61 mg/l.

Die Nitratrichtlinie verpflichte dazu, Überschreitungen des Grenzwertes für Nitrat von 50 Milligramm pro Liter zu verhindern. Doch trotz vieler Auflagen zu Düngemenge und Düngezeitpunkt sinke die Nitratbelastung im Brunnenwasser nicht wie erhofft.

Das leichtlösliche Nitrat im Dünger würde durch Regenfälle schnell in tiefere Bodenschichten verlagert. Der Verein fordert die Bundesregierung auf, Agroforst als wichtigen Baustein einer nachhaltigen Landwirtschaft voranzubringen. Dabei werden Ackerkulturen oder Grünlandnutzung mit Gehölzen kombiniert. Denn Bäume könnten mit ihren tiefen Wurzeln das in die Tiefe transportierte Nitrat für sich nutzen.

„Bäume auf den Feldern helfen, das Nitrat wieder an die Oberfläche zu befördern und so in der Zukunft die Nitratbelastung im Grundwasser zu verringern“, erklärt Harald Gülzow. Doch bislang würden die notwendigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fehlen, um die breite Umsetzung von Agroforstsystemen zu ermöglichen.

Der VSR-Gewässerschutz wurde 1980 als Zusammenschluss verschiedener Bürgerinitiativen gegründet und setzt sich seit über vier Jahrzehnten für sauberes Wasser ein. (AZ)