Ein Feuerwehrfest für Alle

Kürzlich veranstalteten die Freiwilligen Feuerwehren Kadeltshofen und Remmeltshofen ihren Frühschoppen mit einem Tag der offenen Tür und einer Schauübung zur Nachwuchsgewinnung. Das Wetter spielte mit: Sonnenschein, leichte Brisen und fröhliche Stimmen, die sich auf dem Festplatz vor dem Gerätehaus der Feuerwehr ausbreiteten. Besucher aller Altersklassen kamen, besonders Familien, die das bunte Programm genossen. Die Dorfgemeinschaft Kadeltshofen und Remmeltshofen machte das Fest zu einem echten Gemeinschaftsereignis.

Eine Schauübung war der Höhepunkt des Fests

Höhepunkt war die Schauübung zum Thema Hochwasser und Sturmschäden. Vor den Augen der Zuschauer demonstrierte eine Löschgruppe der Feuerwehr mit viel Geschick, wie Einsatzkräfte bei Überschwemmungen schnell reagieren. Zwei örtliche Fahrzeuge standen bereit: das Löschfahrzeug und der Mannschaftswagen, die sich im Einsatzfall sinnvoll ergänzen. Die Feuerwehrleute erklärten geduldig jeden Schritt: von der Absicherung der Einsatzstelle über das schnelle Ausrollen der Schläuche bis zur Notstromversorgung und dem Rettungsvorgang bei Personenrettung. Die Zuschauer lernten, wie vorgegangen wird, welche Sicherheitsabstände wichtig sind und welche Ausrüstung bei Hochwassern oder Sturmschaden vorgehalten wird und zum Einsatz kommt.

Dorfgemeinschaft und Gäste zeigten gute Laune.

Zwischendurch sorgte Live-Musik für gute Stimmung, während die Betreiber eine kleine Küche und Getränke anboten. Das Fest war ein voller Erfolg – eine gut gelaunte Dorfgemeinschaft mit Gästen aus der Umgebung, die gemeinsam gefeiert haben und viel Freude mit nach Hause nahmen. Nicht fehlen durfte bei der Verabschiedung der Hinweis auf das Feuerwehrfest mit Fahnenweihe am 15. und 16. August 2026.

