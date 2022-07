Wie ein Musikverein ein Open-Air-Spektakel im Großformat zelebriert

Lokal Ein farbenprächtiges Spektakel, ein musikalisches Feuerwerk: Mit Instrumenten, Ensembles, Solisten und Musik aus unterschiedlichsten Genres baut der Musikverein Fahlheim außergewöhnliche Brücken.

Nach zweijähriger Zwangspause meldete sich der Musikverein Fahlheim wieder zurück. Schon bei den ersten Planungen waren sich die Organisatorin Gabi Fischer, der Erste Vorsitzende Florian Soor und der Dirigent Benedict Waldmann einig, dass beim Comeback nicht mit einem Konzert im herkömmlichen Rahmen bleiben soll. "Es sollte richtig krachen", erinnert sich Soor.