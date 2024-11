Unbekannter Autofahrer flieht nach Unfall in Senden

Nach einem Verkehrsunfall in Senden hat ein Beteiligter Fahrerflucht begangen. Laut Polizei war eine Autofahrerin am Sonntagabend auf der Bachstraße in südlicher Richtung unterwegs, als ihr ein Auto mittig auf der Fahrbahn entgegenkam. Beide Fahrzeuge stießen an den Außenspiegeln zusammen, was einen Schaden von mehreren hundert Euro verursachte. Der Flüchtige soll einem dunklen Auto gesessen haben. Zeugen sollen sich bei der Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309 9655-0 melden. (AZ)

