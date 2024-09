Fahrradkette und Kettenschutz beschädigt

Am Freitagnachmittag hat eine 48-jährige Mutter die Sachbeschädigung am Fahrrad ihres 13-jährigen Sohnes zur Anzeige gebracht.

Der 13-Jährige hatte am Freitag in der Zeit von 7.20 bis 12.30 Uhr sein Fahrrad auf dem Fahrradabstellplatz des Schulzentrums in der Heerstraße abgestellt. In dem oben genannten Zeitraum wurde am Fahrrad durch einen bislang unbekannten Täter der Kettenschutz sowie die Fahrradkette selbst beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Telefon 0731/80130, zu melden.