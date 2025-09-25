Familien- und Freizeittag lädt zu Spaß und Spiel in Roggenburg ein

Für kleine Abenteurerinnen und Abenteurer ist es genau das Richtige: Wer mal in so unterschiedliche Welten wie Weltall und Bauernhof eintauchen möchte, der kann seinen Unternehmungsgeist beim Roggenburger Familien- und Freizeittag beweisen. „Das ist heuer komplett neu“, sagt Lorena Schmid über die beiden Themenbereiche. Sie sind Teil des Konzeptes, mit dem die Veranstaltenden vom KLJB Roggenburg am kommenden Sonntag, 28. September, von elf bis 17 Uhr nach einer Pause wieder für Spaß und Unterhaltung auf dem Klosterareal sorgen wollen.

„Wir möchten einfach etwas für die Gemeinde machen“, sagt Lorena Schmid von der gastgebenden Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Roggenburg über die Motivation der Veranstaltenden. Gedacht sei dabei, ganz grob, an Kinder im Vorschul-/Grundschulalter, also von etwa vier bis zehn Jahren, ihre Eltern und Großeltern.

Beim Roggenburger Familien- und Freizeittag gibt es insgesamt elf Stationen

Auf sie warten insgesamt elf Stationen, an denen Punkte gesammelt werden können. Dazu dient laut Lorena Schmid eine Sammelkarte. Es existieren weder Zeitplan noch Leitfaden: „Man kann machen, was man will, alles ist offen.“ Der KLJB hat sich dabei einiges ausgedacht. Da gibt es etwa ein Raketenlabyrinth, außerdem heißt es Alienangeln und Alienjagd. Aber auch Eierlauf, die Herstellung von Butter oder Kuhmelken stehen unter anderem auf dem Programm. Und am Ende wird für jeden am Infostand ein Geschenk bereitgehalten, das je nach erreichter Punktezahl variiert.

„Viele helfen mit“, resümiert Lorena Schmid. Nicht nur aus den Reihen des KLJB Roggenburg seien zahlreiche Helferinnen und Helfer mit dabei, auch örtliche Vereine und Institutionen sind vor Ort. Ebenso konnten ihren Worten zufolge Sponsoren mit ins Boot geholt werden. Was Lorena Schmid besonders hervorhebt: Eine Station der gemeinnützigen DKMS, deren Haupttätigkeitsfeld die Registrierung von Stammzellspendern ist, wird heuer zur Typisierung für Knochenmarkspenden erstmals beim Familien- und Freizeittag in Roggenburg sein. „Das ist wichtig“, betont sie.

Bei schlechtem Wetter muss Roggenburger Familien- und Freizeittag abgesagt werden

Auch sonst wird es niemandem langweilig werden. Dafür sorgen beispielsweise Fotobox und Kinderschminken, Hüpfburg und Bungeetrampolin, Essen und Trinken oder ein Feuerwehrauto-Rennen. Es besteht nur ein kleines Aber: Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung ersatzlos gestrichen. Doch Lorena Schmid ist zuversichtlich: „Bislang hat man den Familientag noch nie abgesagt.“ Ihr Wunsch: „Strahlender Sonnenschein wäre optimal.“