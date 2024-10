Familienstreit in Neu-Ulm: Kind verletzt und Polizeibeamte angegriffen

Am Freitagabend ist es in Neu-Ulm zu einem größeren Familienstreit gekommen, bei dem es auch zu Handgreiflichkeiten zwischen den Eheleuten und den Kindern kam. Laut Polizeibericht wurde die 13-jährige Tochter verletzt und wegen ihrer Verletzungen und für eine weitere Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Ulmer Krankenhaus gebracht. Der genaue Tatablauf müsse noch geklärt werden.

Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Neu-Ulm wurden zum Einsatzort beordert. Laut Polizei sollte dem 56-jährigen Familienvater als Hauptaggressor ein Platzverweis ausgesprochen werden. Nachdem der 56-Jährige den Anordnungen der anwesenden Polizeibeamten nicht nachgekommen war, sollte dieser zur Durchsetzung des Platzverweises gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete der 56-Jährige nach Angaben der Polizei Widerstand und griff die Beamten dabei tätlich an. Dabei soll er unter anderem nach einer 22-Jährigen sowie einer 29-jährigen Polizeibeamtin getreten haben.

Familienstreit in Neu-Ulm eskaliert: Polizei und Tochter verletzt

Letztlich konnte der 56-Jährige durch mehrere Polizeibeamte überwältigt und zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht werden. Nachdem sich der Mann in der Arrestzelle beruhigt hatte, wurde dieser nach Angaben der Polizei wieder entlassen. Bei dem Einsatz wurden die beiden Polizeibeamtinnen sowie ein 26-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt, mussten sich aber derzeit in keine medizinische Behandlung begeben und blieben weiterhin dienstfähig. Den 56-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand sowie tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. (AZ)